Temptation Island, dopo il tradimento Gianmarco si prende la rivincita su Aurora

Puntata ricca di emozioni quella di "Uomini e Donne", che ha avuto come protagonisti i concorrenti di " Temptation Island ". Gianmarco ha rivisto l'ex fidanzata Aurora , dopo che lei lo aveva tradito con il tentatore Giorgio, e si è preso una rivincita salendo sul trono. Ma anche per altre coppie è arrivato il momento decisivo: Amedeo e Alessia sono in piena crisi, mentre Sonia e Gabriele programmano le nozze.

Amedeo e Alessia rivivono i loro momenti magici sull'isola, che però sono ormai solo un lontano ricordo. "Non andiamo molto d'accordo e ultimamente si litiga spesso" esordisce Alessia "Ultimamente mi sono sentita trascurata. Non mi sento più importante per lui". La difesa del ragazzo non si fa attendere: "Non so che immagine hai tu dell'amore. Sono passati solo due mesi, certe cose vanno fatte un po' alla volta".