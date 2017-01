5 agosto 2015 Temptation Island 2, che fine hanno fatto? Pace fatta tra Amedeo e Alessia, mentre Teresa e Salvatore progettano di mettere su casa insieme

L'esperienza a "Temptation Island" è stata difficile e a tratti anche dolorosa, ma grazie al programma i ragazzi hanno capito se il loro sentimento era autentico oppure no. Un'edizione all'insegna dell'amore visto che ben cinque coppie su sei stanno ancora insieme. "Tv Sorrisi e Canzoni" è andato a vedere come se la cavano tra matrimoni, convivenze e... nuove vite da single.

Temptation Island 2, che fine hanno fatto? 1 di 12 Instagram Instagram Temptation Island 2, che fine hanno fatto? Pace fatta tra Amedeo e Alessia, mentre Teresa e Salvatore progettano di mettere su casa insieme. Aurora e Gianmarco sono invece tornati a casa da single... Teresa e Salvatore 2 di 12 Instagram Instagram Temptation Island 2, che fine hanno fatto? Pace fatta tra Amedeo e Alessia, mentre Teresa e Salvatore progettano di mettere su casa insieme. Aurora e Gianmarco sono invece tornati a casa da single... 3 di 12 Instagram Instagram Temptation Island 2, che fine hanno fatto? Pace fatta tra Amedeo e Alessia, mentre Teresa e Salvatore progettano di mettere su casa insieme. Aurora e Gianmarco sono invece tornati a casa da single... Aurora 4 di 12 Instagram Instagram Temptation Island 2, che fine hanno fatto? Pace fatta tra Amedeo e Alessia, mentre Teresa e Salvatore progettano di mettere su casa insieme. Aurora e Gianmarco sono invece tornati a casa da single... Gianmarco 5 di 12 Instagram Instagram Temptation Island 2, che fine hanno fatto? Pace fatta tra Amedeo e Alessia, mentre Teresa e Salvatore progettano di mettere su casa insieme. Aurora e Gianmarco sono invece tornati a casa da single... Alessia e Amedeo 6 di 12 Instagram Instagram Temptation Island 2, che fine hanno fatto? Pace fatta tra Amedeo e Alessia, mentre Teresa e Salvatore progettano di mettere su casa insieme. Aurora e Gianmarco sono invece tornati a casa da single... 7 di 12 Facebook Facebook Temptation Island 2, che fine hanno fatto? Pace fatta tra Amedeo e Alessia, mentre Teresa e Salvatore progettano di mettere su casa insieme. Aurora e Gianmarco sono invece tornati a casa da single... Isabella e Mauro 8 di 12 Facebook Facebook Temptation Island 2, che fine hanno fatto? Pace fatta tra Amedeo e Alessia, mentre Teresa e Salvatore progettano di mettere su casa insieme. Aurora e Gianmarco sono invece tornati a casa da single... 9 di 12 Facebook Facebook Temptation Island 2, che fine hanno fatto? Pace fatta tra Amedeo e Alessia, mentre Teresa e Salvatore progettano di mettere su casa insieme. Aurora e Gianmarco sono invece tornati a casa da single... Emanuele e Alessandra 10 di 12 Facebook Facebook Temptation Island 2, che fine hanno fatto? Pace fatta tra Amedeo e Alessia, mentre Teresa e Salvatore progettano di mettere su casa insieme. Aurora e Gianmarco sono invece tornati a casa da single... 11 di 12 Facebook Facebook Temptation Island 2, che fine hanno fatto? Pace fatta tra Amedeo e Alessia, mentre Teresa e Salvatore progettano di mettere su casa insieme. Aurora e Gianmarco sono invece tornati a casa da single... Dario e Claudia 12 di 12 Facebook Facebook Temptation Island 2, che fine hanno fatto? Pace fatta tra Amedeo e Alessia, mentre Teresa e Salvatore progettano di mettere su casa insieme. Aurora e Gianmarco sono invece tornati a casa da single... leggi dopo slideshow

Mentre Isabella e Mauro progettano le nozze, c'è chi cerca casa come Salvatore-Teresa, Claudia-Dario e Alessia-Amedeo. Emanuele e Alessandra sono riusciti a superare la crisi e si godono la ritrovata sintonia mentre Aurora e Gianmarco hanno voltato pagina, dopo aver capito che non erano fatti l'una per l'altro.

Amedeo e AlessiaVa tutto a gonfie vele tra di loro e Amedeo ammette "di aver finalmente capito quello che provo, sono innamorato e voglio dedicarmi a lei al 100%. Il rapporto è solido anche se la gelosia di Alessia è rimasta. Stiamo prendendo casa a Roma, sperando che vada tutto bene".

Salvatore e TeresaAlla seconda puntata sono 'fuggiti' da Temptation Island perché non riuscivano a stare separati e ora non si perdono di vista un attimo. A settembre sperano di trasferirsi a Roma per trovare lavoro, mettere su casa insieme e progettare il loro futuro.

Alessandra e EmanueleDopo l'allontanamento di Emanuele è tornato il sereno nella coppia. "Se non avessimo partecipato a Temptation Island non avremmo capito molte cose" spiegano "Quel che successo è successo, ciò che conta è che siamo più forti di prima".

Isabella e MauroRivedere il loro percorso a Temptation Island non è stato semplice, ma Mauro ce la sta mettendo tutta per farsi perdonare. Isabella ha passato le ferie da lui ed è spuntata una fede per concretizzare la proposta di matrimonio.

Claudia e DarioDopo lo scherzetto di Claudia, che ha finto di provare interesse per un corteggiatore, la coppia è più forte di prima: "Dopo l'estate cercheremo casa a Roma. Finalmente abbiamo superato i nostri problemi".