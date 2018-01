Televisione, malore in diretta per Massimo Giletti

Massimo Giletti ha avuto un malore durante la trasmissione "Non è l'Arena" in onda domenica sera. Il giornalista, visibilmente affaticato, si è seduto su uno sgabello e poco dopo la trasmissione è stata sospesa. La redazione del programma ha spiegato che Giletti è andato in onda nonostante avesse una forte influenza e che dopo il mancamento è stato portato "per precauzione" in ospedale.