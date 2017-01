Teletubbies, si prepara il reboot: in arrivo 60 nuovi episodi nel 2016

I "Teletubbies" torneranno in tv dopo 15 anni di assenza. L'11 giugno, Nickelodeon ha annunciato di aver acquisito i diritti per trasmettere il reboot dello show per bambini, creato dalla BBC, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. La nuova serie prevede 60 episodi da 12 minuti ciascuno e andrà in onda su Nick Jr nel 2016. Tra le voci presenti nelle nuove puntate, anche quella di Jim Broadbent, alias il professor Lumacorno di "Harry Potter".