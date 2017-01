Teen Choice Awards 2015, i ragazzi preferiscono "Pretty Little Liars"

Serata di gala a Los Angeles per il mondo dello spettacolo con l'assegnazione dei Teen Choice Awards 2015 . In campo televisivo le preferenze dei ragazzi sono andati a " Pretty Little Liars ", che ha vinto in 6 categorie, sia come serie che con i suoi protagonisti. Più "tavole da surf" anche a " Supernatural " e " The Vampire Diaries ".

Verrebbe da dire niente di nuovo sotto il sole della California. Il mistery drama della ABC bissa e anzi raddoppia il successo dell'anno scorso, quando si era portato a casa tre premi. La serie ha vinto sia come miglior titolo nella categoria drama, sia con i suoi protagonisti, praticamente tutti premiati: Ian Harding e Lucy Hale, migliore attore e migliore attrice, e Tyler Blackburn e Ashley Benson stelle maschili e femminili nella categoria "summer".



Conferme anche per serie che sono diventate ormai un classico, da i "Griffin" ("Family Guy") nel campo dell'animazione, a "The Vampire Diaries", al quale è toccato il momento più emozionante della serata, con la protagonista, Nina Dobrev che, dopo aver lasciato il cast di recente, ha dato l'addio pubblico ai propri fan. Conferma quasi scontata per "The Big Bang Theory" nella categoria comedy, mentre anche quest'anno "Glee" è riuscita a ottenere un premio con Lea Michele, migliore attrice comedy.



TUTTI I PREMI PER LA CATEGORIA TELEVISIONE



Choice TV Show Drama - "Pretty Little Liars"

Choice TV Attore Drama - Ian Harding, "Pretty Little Liars"

Choice TV Attrice Drama - Lucy Hale, "Pretty Little Liars"

Choice TV Show Sci-Fi/Fantasy - "The Vampire Diaries"

Choice TV Attore Sci-Fi/Fantasy - Jared Padalecki, "Supernatural"

Choice TV Attrice Sci-Fi/Fantasy - Nina Dobrev, "The Vampire Diaries"

Choice TV Show Comedy - "The Big Bang Theory"

Choice TV Attore Comedy - Ross Lynch, "Austin & Ally"

Choice TV Attrice Comedy - Lea Michele, "Glee"

Choice TV Show di animazione - "Family Guy"

Choice TV Reality Show - "The Voice"

Choice TV Cattivo - "A", "Pretty Little Liars"

Choice TV Ladro di scena - Dylan O'Brien, "Teen Wolf"

Choice TV Stella rivelazione - Grant Gustin, "The Flash"

Choice TV Show rivelazione - "Empire"

Choice TV Chimica tra protagonisti - Jensen Ackles & Misha Collins, "Supernatural"

Choice TV Liplock - Nina Dobrev & Ian Somerhalder, "The Vampire Diaries"

Choice Summer TV Show - "Teen Wolf"

Choice Summer TV Star Maschile - Tyler Blackburn, "Pretty Little Liars"

Choice Summer TV Star Femminile - Ashley Benson, "Pretty Little Liars"