Taylor Swift, negli Usa un canale tv tutto dedicato alla pop star

Un altro passo di Taylor Swift verso il dominio del mondo. A soli 26 anni la pop star è stata celebrata in una mostra a New York, ha vinto 10 Grammy Awards, ed è stata appena incoronata da Forbes come l’under 30 più ricca del mondo. Non è finita qui. AT&T ha annunciato il lancio di un nuovo canale, chiamato "Taylor Swift Now" , che trasmetterà contenuti dedicati alla star tutto il giorno, tutti i giorni, tra video, concerti, dietro le quinte.

Il canale sarà una parte del servizio in streaming di DirecTV Now e sarà disponibile insieme a offerte via cavo tradizionali, tra cui HGTV, FX e AMC.



Questa novità è scaturita dal pluriennale accordo firmato da Taylor Swift con AT & T lo scorso mese. La cantante di "Out of the Woods" si esibirà sul canale per un concerto pre-Super Bowl nel mese di febbraio.