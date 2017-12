Tavis Smiley, accuse di molestie: sospeso il programma

Dopo Kevin Spacey licenziato da "House of Cards" tocca a Tavis Smiley. La lista delle star del piccolo schermo costrette a lasciare sulla scia delle accuse di molestie si allunga. Public Broadcasting Service (Pbs) ha annunciato la sospensione dell'omonimo programma dopo le accuse mosse nei confronti del conduttore: "L'indagine condotta ha rivelato accuse multiple e credibili su una condotta non in linea con i valori e gli standard di Pbs".