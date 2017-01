Taryn Manning fa causa alla città di New York e chiede 10 milioni di dollari

L'attrice di " Orange Is The New Black ", Taryn Manning ha fatto causa alla città di New York chiedendo 10 milioni di dollari di risarcimento danni per "ingiusta detenzione", relativa all'arresto per minacce del novembre 2014. I fatti riguardano la presunta aggressione ai danni della ex fidanzata Jeanine Heller e non hanno nessun legame con i recenti guai giudiziari dell' attrice, accusata di aver aggredito la sua make up artist .

Taryn Manning è stata arrestata nel novembre 2014 per aver violato un ordine restrittivo nei confronti della ex Jeanine Heller, che aveva già denunciato a sua volta per stalking. Secondo la Heller, l'attrice di "Orange Is The New Black" le avrebbe inviato alcuni sms contenenti minacce: "Io ti ucciderò, cagna", avrebbe scritto la Manning che ha sempre negato le accuse, ma era finita in cella per tre ore e mezza, prima di essere rilasciata.



Ora la Manning fa causa perché ritiene illegittimo quell'arresto, come ha spiegato il suo avvocato: "E' sorprendente che la polizia di New York abbia proceduto all'arresto su richiesta di una persona già fatta oggetto di misure restrittive, ossia due arresti e diverse accuse tra cui stalking e molestie nei confronti della Manning".



Jeanine Heller risulta essere stata arrestata più volte per aver molestato l'attrice la scorsa estate ed è stata condannata a sei mesi di carcere per aver violato un ordine restrittivo a suo carico: aveva mandato sms alla Manning.



La nuova causa legale che coinvolge Taryn Manning è indipendente dai fatti di pochi giorni fa, quando l'attrice è stata denunciata dalla sua make up artist, Holly Hartman per aggressione. Martedì, la truccatrice non si è presentata in tribunale a Los Angeles, dove era programmata l'udienza che doveva decidere sulla richiesta di ordine restrittivo da lei intentata, costringendo così il giudice a far cadere le accuse nei confronti della Manning. Anche in questo caso, l'attrice ha sempre respinto quanto le veniva contestato, nonostante già fosse stata arrestata nel 2012 per aver aggredito la Hartman a calci e pugni.