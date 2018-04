Taranto, scoperta presunta parentopoli

Pinuccio, l’inviato di Striscia la Notizia, torna sul caso della “presunta” parentopoli pugliese. Dalle registrazioni sulle conversazioni di Michele Mazzarano, il consigliere regionale del PD di Massafra (Taranto) dimessosi da assessore dopo la vicenda del voto di scambio, sono emerse strane coincidenze relative ai dipendenti di aziende che gravitano intorno alla Asl di Taranto.



Come ad esempio la società SDS, che ha preso l'appalto dall'Asl per il CUP, dove si evidenzia un giro di assunzioni di parenti “illustri”. Una serie di coincidenze che mostrano legami tra alcuni dipendenti ed ex dirigenti e politici pugliesi. Intanto l’indagine prosegue anche se il presidente della regione Michele Emiliano, nonché assessore alla Sanità della Puglia, non si è ancora pronunciato sulla faccenda.