Tara Palmer-Tomkinson, morta la socialite figlioccia del principe Carlo

Socialite impenitente della televisione gridata, star della mondanità britannica tra feste, droga e club scintillanti Tara Palmer-Tomkinson , figlioccia ribelle del principe Carlo , si è spenta a 45 anni, dopo una vita consumata troppo in fretta. Trovata senza vita nel suo appartamento nel cuore dorato di Kensington, la polizia parla di un decesso "inspiegabile, ma non sospetto"...

Un'informazione che lascia ovviamente spazio a infinite interpretazioni e ai titoli sensazionalistici sui giornali britannici, che parlano anche di suicidio. Lusso e eccessi, trasgressioni e gossip gli ingredienti della sua vita "spericolata". Nata da una dinastia di facoltosi possidenti, sportivi e politici liberali, legata al principe Carlo (suo padrino di battesimo e grande amico del padre, il filantropo ed ex olimpionico dello sci Charles Anthony Palmer-Tomkinson), Tara era sparita dalle scene del bel mondo l'anno scorso, dopo che le era stato diagnosticato un tumore al cervello, seppure non maligno.

Si era fatta un nome sui tabloid fin dai primi anni '90.

Star dei reality e ospite fissa di popolari trasmissioni d'intrattenimento della tv inglese, ma anche "esperta" di gossip e bon ton e assidua frequentatrice a corte, con tanto di esibizione al pianoforte di fronte alla regina e passerella tra gli invitati d'onore del matrimonio di William e Kate. Nel 2010, l'esordio in veste di romanziera, sulle tracce della sorella Santa.



Il tutto mentre in sottofondo dissipava la sua vita con la droga, a causa della quale nel 2006 fu vittima di uno scioccante collasso del setto nasale causato dall'abuso smodato di cocaina: finito ovviamente sulla stampa con tanto di foto horror in primo piano, prima dell'intervento estetico ricostruttivo da 6000 sterline. L'erede al trono è stato informato della sua morte fra i primi. A lei ha rivolto un messaggio diffuso con la consorte Camilla, "profondamente rattristato".