Tara e Cristian, cambiata la data: si sposano il 30 agosto

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto sono pronti a sposarsi. Dopo aver rimandato le nozze per due volte, le nozze saranno il 30 agosto con cerimonia civile e festeggeranno tre giorni dopo, il 2 settembre. Su DiPiù raccontano il periodo di crisi, "Me ne ero andato di casa, non sopportavo più la sua gelosia", dice lui. E poi il sereno: "Stare lontani ci ha fatto capire quanto ci amiamo. E poi rivelano: "Il prossimo passo sarà un figlio"

L'ex tronista e concorrente dell'ultima "Isola dei Famosi" si è fidanzato con lei nel 2012 a "Uomini e Donne". Finalmente coroneranno il loro sogno d'amore "Il nostro obiettivo era sposarci il 2 settembre ma quel giorno non c'era tra quelli messi a disposizione dal comune". "Siamo testardi: volevamo quel giorno e almeno il ricevimento lo faremo in quel giorno".



La crisi è ormai passata: lui era assente, impegnato in serate davanti a un pubblico femminile, e la gelosia ha fatto il resto. Oltretutto era circolato il nome della corteggiatrice Alessia Messina che pareva avesse avuto qualcosa a che fare con Cristian: "Era solo in cerca di visibilità e ci ha usato per averla", dice Tara. Non contenta, la Gabrieletto aggiunge: "Ci sono state alcune ragazze che hanno tentato di mettersi in mezzo a me e Cristian facendo le stupidine. Naturalmente, io impazzivo e stressavo Cristian a vari interrogatori".



Mentre devono ancora decidere dove fare il viaggio di nozze, la coppia guarda lontano: "Quando ci siamo fidanzati, Tara mi aveva detto che voleva diventare mamma entro i trent'anni..", rivela Cristian, a cui fa eco Tara: "Quindi sarà il caso di darsi da fare e in fretta..."