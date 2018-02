"Io e Idris siamo amici, lo chiamo sempre negher": per questa frase “infelice” di Stefano Tacconi, registrata in un video parlando dell’opinionista italo africano Idris Sanneh, Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro all'ex portiere della Juventus e della Nazionale. Il filmato di Tacconi è diventato virale in rete: nelle immagini si mostra come l’uomo si sia lasciato andare a commenti razzisti, come “quel negher lì...”, riferito al giornalista e tifoso juventino Idris. Stefano Tacconi, intercettato a Milano Marittima da Valerio Staffelli, ha detto: “Sono di destra ma non sono razzista. Ho chiesto anche scusa. Io e Idris siamo amici, lo chiamo sempre negher, da 40 anni, simpaticamente, in milanese. È una goliardata. Lui non si arrabbia mai”. L’ex portiere ha poi ringraziato Staffelli e ha chiesto scusa ironizzando con il suo amico Idris: “Sei un bell’uomo di colore”.