Nuovo Tapiro d'Oro per Francesco Monte. L’ex naufrago è stato raggiunto a Milano da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia e intercettato casualmente nella stessa strada dove c’era la sua ex, Cecilia Rodriguez. Monte ha ricevuto il premio del tg satirico per il noto scandalo del presunto spinello fumato all'Isola dei Famosi, notizia rivelata dalle accuse Eva Henger, che lo ha costretto al ritiro dall’Honduras. Ma ha negato tutto: “Rimango sulla posizione che ho scritto sui miei social”. Alla già ingarbugliata vicenda si aggiunge un'ulteriore possibile retroscena: secondo quanto insinuato da Staffelli alla consegna del Tapiro, la rottura tra Francesco e la sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez sarebbe una messa in scena: “Voci di corridoio dicono che il reality era tutto organizzato, che lei avrebbe dovuto vincere l’Isola e poi sarebbe tornato da Cecilia ", ha chiesto Staffelli, "E guarda caso vi abbiamo appena visti nella stessa via. È vero che era tutto organizzato?". Francesco Monte ha però negato tutto: "No, perché si mette in dubbio tutto il mondo televisivo e tutto lo svolgimento dei programmi".