Ennesimo "Tapiro d’oro" a Fiorello. Questa volta per la pessima stagione dell’Inter: "Non è un problema mio. Vada dal signor Suning. - risponde scherzando lo show man di comprovata fede neroazzurra - Il signor Pioli non è arrivato a mangiare l’involtino primavera. Quando un allenatore viene esonerato dispiace sempre".

Quindi, l'appello alla dirigenza: "Spero che l'Inter venga comprata dai Teletubbies".

L'inviato di "Striscia la Notizia", ha colto l’occasione per parlare con il presentatore del primato del numero dei Tapiri conteso tra lui e Belén Rodriguez, fresca di sorpasso ai danni di Fiorello: "Non va bene ‘sta cosa qua, Belén non si fa. Vedrai che tornerò primo." la replica ironica di un Fiorello sempre più attapirato. Infine lo showman, scherzando con Staffelli, ha commentato la capigliatura dell’inviato: "Sembri Raf quando cantava Self control negli anni '80, fatti un taglio più da uomo da mezza età".