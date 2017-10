Takeshi’s Castle torna in televisione

Takeshi’s Castle, lo storico format giapponese che ottenne grande successo sul finire degli anni Ottanta, sta per essere rilanciato in Inghilterra. Il game show che prevedeva incredibili prove di resistenza fu ripreso anche in Italia tra il 1989 e il 1990 con il nome di "Mai dire Banzai" e l'inconfondibile commento della Gialappa's Band. Ora, a distanza di decenni, lo show sta per tornare, tra elementi identici al format originale e altri invece modificati: la nuova serie sarà infatti girata in Thailandia e in Giappone, anche se continuerà a portare il nome del suo inventore, Takeshi Kitano, che nel frattempo si è affermato come regista vincendo anche un Leone d'oro a Venezia.