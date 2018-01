17 gennaio 2018 11:10 Sylvie Lubamba: "Ecco come rubavo soldi dalle carte di credito altrui..." La showgirl di origini congolesi, ospite a "Pomeriggio Cinque", racconta la sua vicenda giudiziaria e svela i suoi "due anni di follia"

In carcere ha trascorso quasi tre anni e mezzo, ha perso 10 chili e ha scoperto la fede. Poi il giorno di Natale la scarcerazione. Adesso, nel salotto di Barbara d'Urso, a "Pomeriggio Cinque", Sylvie Lubamba, showgirl di origini congolesi, si racconta e svela come riusciva a rubare soldi dalla carte di credito altrui: "Prendevo gli scontrini e li nascondevo nel reggiseno, poi andavo in camera e..."

Un'operazione molto semplice e apparentemente banale, che Sylvie ha utilizzato per due anni circa, dal 2002 al 2004: "Si parla di sedici anni fa, adesso non si può fare più. Venivo invitata ad esempio ad una festa in un locale e poi al tavolo con gente facoltosa, che nella maggior parte dei casi non conoscevo. Si beveva champagne e quando il titolare del tavolo pagava spesso dimenticava di mettere in tasca lo scontrino. Allora a fine serata lo prendevo io, lo accartocciavo e lo nascondevo nel reggiseno. Poi in camera usavo i numeri delle carte di credito e le scadenze. Negli scontrini c'era tutto...".



E come utilizzava la scaltra Lubamba le preziose informazioni? "Prenotavo viaggi aerei, alberghi, vacanze e acquisti internet per i quali non c'era bisogno di strisciata... La prima volta ho offerto una vacanza a tutta la mia famiglia. Sono stati due anni di follia". Una follia che le è costata molto cara: "In realtà sono stata condannata a 7 anni e 2 mesi, ne ho scontati di meno grazie alla buona condotta...", rettifica la Lubamba.