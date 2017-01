Sylvester Stallone debutta in una serie tv: sarà protagonista di "Omertà"

Sylvester Stallone sarà protagonista della serie tv "Omertà", dedicata alla mafia e adattamento dell'omonimo romanzo di Mario Puzo, già autore de "Il padrino". Lo ha riferito la testata specializzata Deadline. A dirigere il telefilm sarà il regista americano Antoine Fuqua, autore di "Training Day" nel 2001, che valse l'Oscar a Denzel Washington. Per Sly, che interpreterà don Raymonde Aprile, si tratta del debutto in una serie per il piccolo schermo.