Susy Fuccillo, l'ex ballerina di "Amici 7" è incinta e aspetta una bimba

E' incinta e il bebè in arrivo sarà una femminuccia. Susy Fuccillo, ballerina della settima edizione di "Amici", lo ha voluto annunciare così via Instagram: "Tu piccolo fagiolino in arrivo, senza saperlo hai già completato due vite, quella di mamma e quella di papà. Ti amiamo immensamente”, postando un tenero scatto in cui il papà bacia il pancino della futura mamma.