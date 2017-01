Susy Fuccillo: da Marco Carta a Cristian Lo Presti, quanti Amici al matrimonio

Tra gli "Amici" invitati alle nozze, c'erano anche Marta Marino (edizione numero 12) e Francesca Del Toro (edizione numero 13).



Dopo il "sì" pronunciato nella città dello sposo, la coppia e il gruppo di amici si è trasferita alle isole Eolie dove la festa è proseguita tra giri in barca e tuffi in mare.



Susy Fuccillo, 26 anni, e il marito Salvatore, 34, stanno insieme da sei anni e la loro relazione non è stata ostacolata dalla carriera della ragazza, che dopo il talent ha continuato a lavorare come ballerina in alcuni corpi di ballo di famose trasmissioni televisive.