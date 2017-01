Supergirl incontra Wonder Woman ... la Presidente degli Stati Uniti

La loro prima foto insieme è stata pubblicata su Instagram proprio da Melissa Benoist (già vista in "Glee"). Il produttore della serie tv, che ha debuttato un anno fa negli Usa e che partirà in Italia venerdì 2 settembre, su Italia 1, Greg Berlanti ha svelato che avevano già provato a coinvolgere Lynda; durante le riprese della prima stagione, tuttavia, l'attrice non era riuscita a dare la sua disponibilità.



Supergirl è basato sull'omonimo fumetto del personaggio dei fumetti della DC Comics, cugina di Superman.



Kara Zor-El (Melissa Benoist), nata sul pianeta Kripton, viene spedita sulla Terra assieme a suo cugino Kal-El (poi noto come Superman) dai suoi genitori Alura (Laura Benanti) e Zor-El (Robert Gant). Adottata, accudita e cresciuta per 12 anni dalla famiglia Danvers, mentre lavora come giornalista per la testata giornalistica CatCo, diretta dalla superficiale Cat Grant (Calissa Flockhart ), rivela i propri poteri soprannaturali cercando di salvare da un disastro aereo la sorella acquisita Alex (Chyler Leigh), decidendo allora di trasformarsi in supereroina e proteggere i cittadini di National City. Nonostante le raccomandazioni ricevute, Kara decide poco avvedutamente di rivelare il suo segreto, cosa che la porterà ad affrontare di volta in volta nemici e alieni, sotto le mentite spoglie di esseri umani, sempre più determinati ad eliminarla. Tra questi vi è anche la zia Astra, che vuole conquistare la terra e vendicarsi di Alura, rea di averla fatta imprigionare su Krypton. Kara però, grazie anche al sostegno del suo collega fotografo Will (Jimmy Olsen), della sorella e del capo del Dipartimento di Operazioni Extranormali Hank Henshaw (David Harewood), riuscirà ad ostacolare i suoi tentativi e a frenare i suoi diabolici piani.