Fiorello in esclusiva a "Supercinema"

foto LaPresse Correlati GUARDA L'ANTEPRIMA 13:27 - Fiorello e il rapporto con il cinema: dai film preferiti a quelli da evitare, dalle esperienze sul set a quelle in sala doppiaggio. Lo showman più famoso d'Italia venerdì 8 giugno alle 23.45 su Canale 5 si confessa in esclusiva a "Supercinema", il rotocalco d'informazione di News Mediaset a cura di Antonello Sarno, realizzato in collaborazione con l'Anica. e il rapporto con il cinema: dai film preferiti a quelli da evitare, dalle esperienze sul set a quelle in sala doppiaggio. Lo showman più famoso d'Italia venerdì 8 giugno alle 23.45 su Canale 5 si confessa in esclusiva a "", il rotocalco d'informazione di News Mediaset a cura di, realizzato in collaborazione con l'Anica.

"Smentisco mio fratello. Io e Beppe non faremo Sanremo insieme - dice lo showman -. Anche perché l'anno prossimo Sanremo lo farà Fabio Fazio. Me l'ha detto Lorenza Lei!". Lo showman parla quindi delle sue abitudini cinematografiche: "Oggi vado al cinema una volta la settimana. Ho adorato tutti i recenti film francesi. A noi italiani stanno dando una grande lezione. Basti pensare a 'The Artist': un film muto e in bianco e nero…ma quale produttore italiano l'avrebbe mai fatto? I film a casa li rivedo fotogramma per fotogramma per scoprire i trucchi – confessa Fiorello – per esempio non capisco come fanno a girare gli incidenti. Non ci sono tagli nelle riprese - e scherzando - magari Jean Dujardin è morto davvero in 'Piccole bugie tra amici'...".



I film della vita? "Fuga di mezzanotte, I Vitelloni, Lo sceicco bianco e La Dolce Vita; anche se la lezione più importante è quella di Roberto Benigni. Con Johnny Stecchino ha realizzato un film perfetto, pieno di poesia, comicità e con tutti quei tormentoni che servono per entrare nel linguaggio del pubblico. Da ragazzo andavo sempre al cinema Musmeci di Riposto, vicino casa. Adoravo i film epici tipo Zorro contro Maciste e poi i western all'italiana, tutti!". Come attore Forello ha fatto "solo 'Cartoni animati', coi fratelli Citti, un film sfortunato". E prosegue: "Mi sono rifatto col doppiaggio di Johan Padan, che presentammo a Venezia. Mi ricordo che con Dario Fo dovemmo uscire a richiamare la gente per strada... il conduttore della serata aveva salutato, come se non ci fosse più la proiezione. Non voglio neppure dire chi era!".



A "Supercinema" anche i retroscena dei "Nastri d'argento" e dei "Ciak d'oro" in cui hanno trionfato Pierfrancesco Favino e Marco Giallini, amici sul set e nella vita. Infine, il rotocalco presenta i "cattivi" dei cartoon Disney: i preferiti dagli spettatori sembrano essere Crudelia De Mon e Capitan Uncino.