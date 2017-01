"The Expendables 2" invade Supercinema

foto Afp 13:09 - Nuovo appuntamento con "Supercinema", il rotocalco d'informazione di News Mediaset a cura di Antonello Sarno, realizzato in collaborazione con l'Anica. In questa puntata le prime immagini dell'action movie "The Expendables 2", il film che vede finalmente insieme Rambo e Terminator, alias Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. E ancora, intervista-verità all'attrice Cristiana Capotondi e le ultime notizie da Cannes. - Nuovo appuntamento con "", il rotocalco d'informazione di News Mediaset a cura di Antonello Sarno, realizzato in collaborazione con l'Anica. In questa puntata le prime immagini dell'action movie "", il film che vede finalmente insieme, alias Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. E ancora, intervista-verità all'attricee le ultime notizie da

Ospite speciale della nuova puntata di "Supercinema" - in onda venerdì 25 maggio alle 23.45 - l'attrice Cristina Capotondi. "Il mio sogno è passare alla regia. Sto cercando il soggetto più giusto per me - e sulle sue origini laziali rivela - E' vero, sono una romana felicemente trapiantata a Milano, ma tra il risotto alla milanese e un piatto di amatriciana non c'è partita... amatriciana e carbonara forever!".



Insieme alla stilista Lavinia Biagiotti, "Supercinema" incorona poi le regine di Cannes. Risultato? Due ex aequo: Sharon Stone e Sophia Loren conquistano lo scettro, Eva Herzigova e Jennifer Connelly elette principesse dell'edizione 2012.