Carolina Crescentini inedita a "Supercinema"

foto LaPresse Correlati LE CURIOSITA' DAL SET 12:51 - Venerdì 9 marzo alle 23.45, dopo "Zelig", secondo appuntamento di "Supercinema", il rotocalco d'informazione di News Mediaset, realizzato in collaborazione con l'Anica e a cura di Antonello Sarno. Sfida tra Julia Roberts e Charlize Theron, le splendide (e perfide) matrigne di Biancaneve in due film in contemporanea anche sui nostri schermi: "Mirror Mirror" e "Biancaneve e il cacciatore". Tra i provini inediti c'è Carolina Crescentini. - Venerdì 9 marzo alle 23.45, dopo "Zelig", secondo appuntamento di", il rotocalco d'informazione di News Mediaset, realizzato in collaborazione con l'Anica e a cura di Antonello Sarno. Sfida trale splendide (e perfide) matrigne di Biancaneve in due film in contemporanea anche sui nostri schermi: "Mirror Mirror" e "Biancaneve e il cacciatore". Tra i provini inediti c'è Carolina Crescentini.

Supercinema dedica la copertina al mito della bellezza, che nel “reame” di Hollywood diventa molto spesso un’ossessione. Dalla favola di Biancaneve all’incubo del chirurgo plastico.



A seguire, un’intervista esclusiva con Christian De Sica che, in occasione della prossima uscita del suo nuovo film “Buona giornata”, si lascia andare a confidenze inedite.



“Supercinema Scoop”: Carolina Crescentini Valentina Ludovini, Giulia Bevilacqua e tanti altri…in collaborazione con il centro Sperimentale di Cinematografia, Supercinema presenta i provini d’ammissione di tante star del nostro cinema quando, ancora 18enni, non sapevano che strada avrebbero preso.. Provini che diventano duetti tra gli aspiranti allievi e i loro esaminatori doc: Pupi Avati, Lina Wertmuller e Alessandro D’Alatri.



E ancora: dopo il successo del cagnolino Uggie nel pluripremiato The Artists, Supercinema racconta le storie dei tanti animali protagonisti di altrettanti film fino all’indimenticabile cane Flaik di Umberto D, ricorda in un servizio Lello Bersani, il leggendario cronista che inventò il mestiere di giornalista cinematografico, e presenta in esclusiva la prima intervista di Marco Muller, direttore “in pectore” del Festival di Roma.



Tutte le uscite in sala ed al boxoffice e molte altre rubriche con notizie e anticipazioni sul cinema che...non trovate sui TG!