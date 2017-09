A "Supercinema" tutto sul Festival di Venezia

Giovedì 14 settembre, in seconda serata su Canale 5, torna "Supercinema" con lo speciale dedicato alla Mostra di Venezia. Nel mirino di Antonello Sarno tutte le star presenti in questa 74° edizione del Festival, mai come quest'anno nel segno di Napoli. Il discorso di Claudia Gerini in napoletano stretto e Serena Rossi che canta "Scalinatella", fino a Luisa Ranieri che intona "Veleno", la canzone omonima del suo film in laguna.