Jimmy P. sbarca su Play e Infinity

09:27 - Arriva nelle sale il 20 marzo "Jimmy P." di Arnaud Desplechin con Benicio Del Toro e Mathieu Amalric, presentato in concorso al Festival di Cannes. La pellicola sarà visibile in streaming anche su Premium Play e Infinity. A Tgcom24 in esclusiva una clip della pellicola.

Alla fine della seconda guerra mondiale, Jimmy Picard, un nativo indiano della tribù dei Blackfoot che aveva combattuto in Francia, viene ricoverato all’Ospedale militare di Topeka, in Kansas: un istituto specializzato in malattie psichiatriche. Jimmy accusa sintomi diversi, come vertigini, cecità temporanea, perdita dell’udito. E si è chiuso in se stesso. In assenza di cause fisiologiche, viene diagnosticato come schizofrenico. L’ospedale, però, decide di sentire il parere di Georges Devereux, un antropologo francese che è anche psicoanalista e studioso della cultura degli indiani d’America.



Il film è la storia dell’incontro e dell’amicizia tra due uomini che in circostanze normali non si sarebbero mai conosciuti e che apparentemente non hanno niente in comune. Insieme, intraprenderanno un viaggio di esplorazione dei ricordi e dei sogni di Jimmy, procedendo come una coppia di detective legati da una sempre maggiore complicità.