Pio e Amedeo, gli ultras de "Le Iene" ora debuttano al cinema

Al centro della commedia brillante la storia rocambolesca di Pio e Amedeo, amici nella vita, oltre che soci in una bizzarra agenzia di pompe funebri. Pio è in procinto di sposare Rosa (Alessandra Mastronardi) ma a causa di un video che circola in rete il matrimonio salta. La storia si sviluppa come un'avventura on the road che parte e si conclude a Foggia. Nel mezzo Roma, Milano e Amsterdam. Commentano ironicamente Pio e Amedeo: “Finite le riprese di #amicicomenoi. Tante risate sul set ma non ci fermiamo qui, tra poco partiranno una serie di eventi ad hoc, non possiamo anticiparvi niente….tranne che saremo ospiti di Peppa Pig” Il film è scritto da Pio D'Antini, Amedeo Grieco, Fabio di Credico e Aldo Augelli, la regia è di Enrico Lando.