Superbowl, in esclusiva su Italia 1 lo spettacolare evento

L’evento sportivo più seguito e chiacchierato dell’anno negli Usa è senza dubbio il Superbowl. Quest'anno sarà possibile seguire la 51ª edizione in esclusiva in chiaro su Italia 1. Appuntamento il 5 febbraio dalle ore 23.45. Non sarà importante solo la sfida tra i New England Patriots e gli Atlanta Falcons ma anche l'esibizione della star di turno nell’halftime show: quest’anno toccherà a Lady Gaga infiammare l’NRG Stadium di Houston.