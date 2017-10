Super Bowl, Justin Timberlake ufficializza la partecipazione

Per il cantante sarà la terza volta sul palco del Superbowl, uno degli eventi sportivi e televisivi più importanti degli Stati Uniti. Oltre alla discussa edizione del 2004, al fianco della Jackson, si esibì infatti anche nel 2001 con gli 'N Sync. Una tripletta che lo incorona come artista più presente della storia del Superbowl.



Justin ha annunciato la notizia via Instagram, con uno sketch in coppia con l'amico Jimmy Fallon. Con un gioco di parole sul termine 'halftime', Timberlake ha così condiviso con i suoi follower tutta la sua gioia per la bella notizia.