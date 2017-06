Su Premium arriva "Justice": una "Chicago Night" per l'anteprima

Sarà Chicago la città protagonista sulle reti Premium venerdì 30 giugno. In occasione dell'anteprima del primo episodio della serie " Chicago Justice ", a partire dalle 21.15, a reti unificate su Premium Action e Crime andranno in onda i nuovi episodi di " Chicago Fire " e "Chicago P.D. ". I tre episodi costituiscono un'unica vicenda, pur essendo fruibili anche autonomamente. Per tutta la sera ci sarà un livetwitting con l'hashtag #ChicagoNight .

Si inizia con l'episodio 15 di "Chicago Fire" st.5, seguito dall'episodio 16 di "Chicago P.D." st.4, per concludersi con il primo episodio di "Chicago Justice". Non è il primo crossover composto da tre episodi di serie diverse e non è la prima volta che Dick Wolf, ideatore del franchise "Chicago", usa questo stratagemma per lanciare uno dei suoi nuovi spin off. Tuttavia qui siamo davanti a una storia molto drammatica e davvero riuscita, tanto da giustificare il fatto che NBC il 1° marzo abbia proposto questa stessa serata-evento definendola "senza precedenti".