8 giugno 2015 Su Mediaset Premium arrivano grandi film e le serie tv più amate Siglato lʼaccordo con le major americane Warner Bros. e NBC-Universal

Su Mediaset Premium, in esclusiva per l'Italia, arrivano i film e le serie tv dei colossi americani Warner Bros. e NBC-Universal. Gli accordi comprendono la distribuzione dei contenuti su tutte le piattaforme: tv free, tv pay e online, in modalità sia lineare che on-demand. Tra i nuovi film in onda in prima tv "American Sniper", "Interstellar", "Cinquanta sfumature di grigio", "Fast & Furious 7”, "Jurassic World" e molti altri.

Oltre a serie televisive come "Big Bang Theory”, “Arrow”, “Flash”, “Person of interest”, “Dr. House”, “Law&Order, “Mentalist”, “Friends”, “Suits” arriveranno anche tutte le novità previste nei prossimi anni.



Quanto alla forza delle library cinema, le due major sono titolari di brand globali come “Harry Potter”, “Batman”, “Cattivissimo me”, “Ocean's Eleven”, "Jurassic Park”, "Troy”, "The Bourne Ultimatum”, "Mamma Mia” e "Fast and Furious", tutti disponibili per la tv free, la tv pay e lo streaming online.