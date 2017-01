Su La5 ci si sposa a costo zero

16:14 - Sposarsi a costo zero? Si può. Due squadre (una per la sposa e l'altra per lo sposo) formate e coadiuvate dalla conduttrice del programma Giorgia Fantin Borghi, nota wedding planner italiana, si metteranno in gioco per realizzare il progetto in "Tutti pazzi per le nozze", in onda giovedì 4 dicembre in seconda serata su La5. Il tutto attraverso il baratto.

Non bastano i soldi per acquistare il vestito di nozze? Ecco che entra in gioco l'amico fruttivendolo che offre allo stilita la frutta gratis a casa per tre mesi. La luna di miele costa troppo? L'amica insegnante propone lezioni gratuite al figlio studente dell'agente di viaggio... Tra sorprese e colpi di scena, con tanta buona volontà e disponibilità, e con l'aiuto di Giorgia, i componenti delle due squadre si metteranno personalmente in gioco. Con un pizzico di pazzia, un po' di creatività e tanta generosità, quel matrimonio che sembrava non si potesse fare, si farà.