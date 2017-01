Su Canale 5 arriva il "Gf-Vip": la conduttrice sarà Ilary Blasi

Dalla prossima stagione autunnale debutterà su Canale5 il reality “GF-Vip”, la versione di Grande Fratello che vedrà per otto settimane rinchiuse nella Casa 18 celebrità del mondo dello spettacolo e non solo. In conduzione Ilary Blasi che, per la prima volta, approderà su Canale 5 e sarà alla guida di un reality show.