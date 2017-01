Studio Universal, una programmazione da Oscar per festeggiare la nuova veste grafica

Dal 1° febbraio "Studio Universal", il canale esclusivo di Mediaset Premium dedicato ai classici del grande cinema, cambia logo e veste grafica. La rete ha scelto il mese degli Oscar per svelare il nuovo look e, per festeggiare il restyling in stile hollywoodiano, offre agli abbonati per tutto febbraio una nutrita rassegna di capolavori che si sono aggiudicati il premio più ambito di Hollywood.

Ogni sera alle 21, "Studio Universal" proporrà un film da Oscar. Da titoli formidabili come "Chicago", "Platoon", "Rain Man", "Il silenzio degli innocenti", "Tutti gli uomini del presidente" a classici indimenticabili come "Via col vento", "Casablanca", "Il mago di Oz" e "2001: Odissea nello spazio".



In più, Mediaset Premium e "Studio Universal" organizzano il grande concorso celebrativo "Vola ad Hollywood": in palio un viaggio per due persone a Los Angeles con un Vip Tour nei leggendari Universal Studios di Hollywood (info su www.studiouniversal.it).