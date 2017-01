Non colleziona soltanto medaglie e record in vasca. Federica Pellegrini ha infatti ricevuto il suo sesto Tapiro d'Oro da Valerio Staffelli, di Striscia la Notizia. Il motivo? La presunta fine della storia d'amore con Filippo Magnini. "Sono cose che non si possono dire" ha commentato la campionessa azzurra. "Certe cose è meglio risolverle tra noi. Speravo di tornare dal Canada e parlare di nuoto, invece parlo di altro. Grazie del Tapiro, li colleziono tutti». Alla domanda se la storia con Magnini fosse davvero chiusa, Federica non ha voluto confermare: «Chi lo sa, magari sì o magari no».