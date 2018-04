Striscia la Notizia: Sardegna, lo spreco del depuratore di Guspini

L’inviato di Striscia la Notizia Cristian Cocco è andato a Guspini, nella provincia del Sud Sardegna, per testimoniare l’ennesimo spreco di denaro pubblico. Nel piccolo comune sardo c’è infatti un depuratore ultimato oltre dieci anni fa ma mai utilizzato. Un’opera idrica costata oltre cinque milioni di euro che sarebbe dovuta servire per la gestione delle risorse idriche di tre comuni. "Ho iniziato ad affrontare questo problema già dal 2015, da dopo l’insediamento, c’è molto malessere da parte della popolazione locale per il sistema depurativo e per la situazione della gestione idrica", racconta il sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti che poi aggiunge: "Abbiamo notizie da Abbanoa, gestore del sistema idrico della Sardegna, che dovrebbe esserci un nuovo stanziamento di due milioni di euro per attivare finalmente quest’opera".