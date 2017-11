Striscia La Notizia, Salerno: Edoardo Stoppa nel canile lager

Nuovo caso di allevamenti clandestini di animali, questa volta in provincia di Salerno. Edoardo Stoppa mostra, in un servizio andato in onda a Striscia La Notizia, le condizioni di cattività di numerosi animali, tra cui cani, gatti, maiali, capre e, addirittura, cinghiali. Tenuti in stalle improvvisate, nella sporcizia e in un ambiente rovinato e pericoloso, con superfici contundenti e condizioni di vita estreme. Grazie all'aiuto dei volontari del movimento animalista, delle guardie dell'ENPA di Salerno e dei militari dei Carabinieri, queste stalle e questi territori sono stati posti sotto sequestro, i cani controllati e microchippati e le caprette liberate. Con la speranza che non vengano più rinchiusi e non si ripetano situazioni simili.