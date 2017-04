Striscia la Notizia, occupazioni abusive: "Nessuna istituzione ci ha mai ricevuto"

Nel nuovo appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci, l'inviato Riccardo Trombetta ha dato voce ai proprietari di un immobile occupato abusivamente. Ci troviamo a Firenze ed uno di loro dichiara: "L'8 giugno 2014 questa pensione è stata occupata dal Movimento di Lotta per la Casa. Dieci giorni dopo abbiamo ottenuto dal Tribunale di Firenze un ordine di sgombero ma non è stato mai sgomberato nonostante le segnalazioni continue a tutte le istituzioni dei disagi che avevamo e delle necessità di rientrare nell'immobile. Non siamo mai stati ricevuti e non abbiamo mai avuto una risposta". L'inviato di "Striscia la Notizia" si reca quindi in Prefettura per capire come mai l'ordine del giudice non sia mai stato eseguito, ma l'unica risposta arriva tramite una mail: "Le operazioni di rilascio dell'edificio sono gà state programmate e l'esecuzione avverrà in tempi brevi".Guarda il servizio integrale.