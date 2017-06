Sulley Muntari preferisce non parlare. E, soprattutto, non ritira il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la Notizia ha infatti raggiunto il centro sportivo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo per incontrare il calciatore del Pescara dopo il caso dei cori razzisti di Cagliari: una vicenda che ha fatto il giro del mondo. Muntari, dopo aver protestato con l’arbitro per quello che stava accadendo sugli spalti, ha deciso di abbandonare il campo, finendo per essere espulso. Nonostante la solidarietà espressa nei suoi confronti da parte di molti colleghi e addirittura dell’Onu, il centrocampista è stato però squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Dopo aver parlato con l’allenatore del Pescara, Zdenek Zeman, e alcuni giocatori del club abruzzese, Valerio Staffelli ha cercato di consegnare a Muntari un Tapiro d’oro. Guarda, nel video, la sua reazione.