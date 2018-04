Striscia la Notizia: Milano, tutti pazzi per il plogging

A Milano tutti pazzi per il plogging: arriva dalla Svezia, ed è un mix di jogging e raccolta dei rifiuti. Striscia la Notizia con Luca Galtieri cerca di spiegare quanto sia importante seguire un'attività di questo tipo in una grande città perché mantiene il fisico in forma e dà una mano all'ambiente.



Plogging, la corsa che aiuta la natura; il suo nome dice tutto quel che c'è da sapere: è una parola che deriva dal verbo svedese "plocka upp", ovvero raccogliere, e jogging. In pratica, si tratta di combinare la classica corsa sportiva con la raccolta dei rifiuti che si trovano lungo il percorso, spazzatura che va raccolta e portata con sé in appositi sacchetti da depositare poi in discarica. Un'attività utile al fisico e alla tutela del nostro ecosistema.