Striscia la Notizia, Luca Abete aggredito: "Ho preso uno schiaffo, ma sono orgoglioso"

"Pensano al guadagno prima di ogni cosa e mettono a rischio la vita di tanti bambini innocenti giustificandosi che a Napoli questo è normale! Non hanno capito che i napoletani ne hanno le scatole piene di gente come loro!!", ha scritto sui social Luca Abete, facendo riferimento al fatto che il disservizio oggetto della sua inchiesta era stato segnalato da alcuni genitori.



Non è la prima volta che Abete è vittima di tentativi di intimidazioni e aggressioni. Un anno fa, l'inviato campano del tg di Antonio Ricci era finito in ospedale con 20 giorni di prognosi dopo essere stato picchiato mentre registrava un servizio su un dentista a Sarno, in provincia di Salerno.