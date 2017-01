Striscia la Notizia: il Tapiro a Marracash e Gué Pequeno

La discussione social del momento che vede Fedez contro Marracash e Gué Pequeno non accenna a placarsi. Dopo la consegna del Tapiro a Fedez, 'Striscia la Notizia' recapita l'ambito premio anche il duo rap rivale. "Con tutti i dischi che vendo me lo avresti dovuto dare di platino" è la risposta di Gué a Valerio Staffelli, mentre Marra aggiunge: "Ero troppo frustrato a non avere il Tapiro. Finalmente grazie a Pinocchio (Fedez) ce l'ho anche io". Insomma, se i motivi del litigio sono ancora poco chiari, ciò che è certo è che la pace è ancora lontana.