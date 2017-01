Striscia la Notizia, il ballo in piscina delle veline

“Hanno nuotato dalla piscina pubblica fino a qua!”. Ezio Greggio ha salutato così l’ingresso delle veline di Striscia la Notizia durante la prima puntata settimanale del programma di Antonio Ricci. Irene Cioni e Ludovica Frasca si sono esibite in uno stacchetto piuttosto particolare: sulle note di “The Life” delle Fitfh Harmony, sono emerse dalle acque, hanno danzato e giocato in piscina fino ad apparire in studio, sorridenti e gocciolanti. Del resto, gli account social di Striscia la Notizia lo avevano annunciato su Twitter e Facebook: “Preparatevi a vedere le nostre veline come non le avete mai viste”.