Striscia la Notizia: Gerry Scotti nei panni di Kim Jong-un

Inizio con il botto per Gerry Scotti: il nuovo conduttore di "Striscia la Notizia" strabilia i suoi fan e la co-conduttrice Michelle Hunziker presentandosi nel pre puntata con una mise “particolare”. Gerry fa il suo ingresso in scena travestito da Kim Jong-un trasportato sulle spalle di Donald Trump. Un costume che è tutto da ridere. Chiedendo insistentemente a Michelle di dare un bacino al suo The Donald, Scotti imita il dittatore nordcoreano con la voce di Maurizio Costanzo, dando una notizia “bomba”: i due presidenti hanno fatto pace. “Un modo come un altro per farmi dare della testa di razzo” dice Gerry. Una gag che è tutta un programma per l’inizio di questa nuova coppia al timone di Striscia.