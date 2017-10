Striscia La Notizia, finalmente liberi i macachi da laboratorio

Finalmente liberi: è la bella notizia che Edoardo Stoppa può annunciare a Striscia La Notizia su una colonia di macachi da laboratorio. Dopo essersene diffusamente occupato in passato, è giunto il momento per non parlare più di inutili torture, ma di libertà. Molto spesso, infatti, questi animali vengono vessati da numerose sperimentazioni, molte delle quali dolorose e spesso inutili. Vengono, quindi, chiusi in gabbie e vivono in condizioni disumane. Per i trattamenti ricevuti, queste scimmie non potranno più essere re-introdotte nella natura, ma è stato creato per loro un ampio spazio in cui possono finalmente interagire insieme e muoversi in ampia libertà, come mai prima avevano potuto fare.