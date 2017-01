Striscia la Notizia, Belen accetta il Tapiro

Nuovo capitolo nella 'tapireide' di Belen. Striscia la Notizia ha infatti consegnato alla showgirl il ventesimo Tapiro d'oro della sua carriera, dopo il rifiuto di lunedì scorso . La Rodriguez e Valerio Staffelli si sono riappacificati in un ristorante di Milano, per un'elegantissima cena di coppia in cui lei ha spiegato: "Ti ho incontrato tante volte con il sorriso. Una volta è capitato che mi girassero.."

Con l'occasione Belen ha messo in chiaro anche le cose sulla presunta maretta con Joe Bastianich: "Non è assolutamente vero che abbiamo litigato. Le persone riescono a fraintendere qualsiasi cosa".



Davanti alle telecamere di Striscia l'argentina ha poi confermato che non tornerà con l'ex marito Stefano De Martino. Con questo ventesimo Tapiro d'oro Belen ha raggiunto Fiorello e i due sono ora a pari merito in testa alla classifica dei più attapirati della storia. Ma il sorpasso per la bella Belen potrebbe essere dietro l'angolo...