Striscia La Notizia, aggredito anche Max Laudadio

A Striscia La Notizia dopo l'aggressione ai danni di Luca Abete è la volta di Max Laudadio. L'inviato del tg satirico di Antonio Ricci è infatti tornato in Val Seriana e si è occupato di nuovo del caso dell'ex onorevole dell'Idv Sergio Piffari che dopo aver creato dei centri di accoglienza per profughi finanziati dallo Stato non garantisce le dovute tutele. Ma il servizio non è piaciuto al diretto interessato che con la moglie ha malmenato la troupe.