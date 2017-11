Striscia la Notizia, a Milano molti ristoranti buttano il cibo avanzato

E' diventata consuetudine per moltissimi esercizi commerciali, alla fine della giornata, buttare via il cibo: cestini pieni di brioches invendute, panini e tramezzini intatti e a volte ancora confezionati. Si tratta di cibo commestibile che potrebbe essere donato a persone che ne hanno bisogno. Pochi esercenti sono a conoscenza della normativa che dal 2016 incentiva la donazione di prodotti alimentari con la possibilità di chiedere uno sconto sulla tassa di rifiuti per gli esercizi che donano il cibo. Max Ludadio incontra una delle associazioni che si occupano proprio di ritirare il cibo alla chiusura dei locali per donarlo ai senzatetto.