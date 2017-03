Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ci porta all'interno del parcheggio del Policlinico di Milano per mostrare come auto di dipendenti sostino tranquillamente negli spazi dedicati alle ambulanze. In barba alle regole, fa la stessa cosa anche la polizia locale. Ecco come si giustifica il Direttore Amministrativo dell'ospedale.