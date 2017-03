Striscia a Trapani: più rispetto per il centro "Antonino Via" in disuso

Per onorare la memoria di Antonino Via, un giovane ucciso ingiustamente durante una rapina, nel 2011 il Comune di Trapani decide di intitolargli un centro polifunzionale. Per la sua costruzione sono stati investiti più di 2 milioni e mezzo di euro, ma la struttura ancora oggi non viene utilizzata. L'inviata di Striscia la Notizia, Stefania Petyx, parla con la sorella del ragazzo, che non ci sta.