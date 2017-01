Stop Auditel, Mediaset: vuoto grave

"La mancata diffusione dei dati Auditel rappresenta un vuoto grave per il mercato e per gli investitori pubblicitari". Mediaset commenta così la decisione del cda di Auditel di non rendere pubblici per 14 giorni i dati di ascolto televisivi. "Non possiamo accettare una pausa superiore alle due settimane. In caso contrario saremo costretti a ricercare ogni possibile e lecita soluzione al fine di dare certezza al mercato", si legge in una nota.